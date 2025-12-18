Dans un message audio, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que tout échec des dirigeants de l'UE à s'entendre sur un plan visant à utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine constituerait un défi majeur pour son pays ravagé par la guerre.
Zelensky : l'absence de décision concernant les avoirs gelés est un "grave problème"
