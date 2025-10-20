Des Yéménites assistent à Sanaa aux funérailles du chef militaire des rebelles houthis, le général Mohammed al-Ghamari, dont le décès a été annoncé le 16 octobre par le groupe soutenu par l'Iran. IMAGES
Yémen: funérailles du chef militaire des rebelles houthis
