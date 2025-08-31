 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une mère et ses deux enfants trouvés morts dans leur appartement près de Lyon

information fournie par AFP Video 31/08/2025 à 18:02

Des brancards sont sortis d'un immeuble derrière un drap blanc tenu par des policiers, alors qu'une mère et ses deux enfants de 4 et 6 ans ont été découverts morts dans leur appartement de Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Les enquêteurs travaillent encore à déterminer les causes de leurs décès, ont indiqué deux sources sécuritaires. IMAGES

