"L'enjeu, c'est qu'il y ait une élection présidentielle qui se déroule dans six mois", a déclaré lundi le député François Ruffin à quelques heures d'un vote de confiance au Parlement et de la chute annoncée du gouvernement de François Bayrou.
Vote de confiance : "besoin d'une grande élection présidentielle" (Ruffin)
