 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vol au Louvre: pour la maison Drouot, la question des assurances "va se poser"

information fournie par AFP Video 20/10/2025 à 13:53

"Des coups comme ça, je pense, sont relativement difficiles à éviter" : Alexandre Giquello, commissaire-priseur et président de Drouot, réagit au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi. SONORE

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Fumée au-dessus d'Al-Zawayda alors qu'Israël confirme avoir mené des frappes sur Gaza

information fournie par AFP Video 19 oct.
2

Paris: la police déployée au musée du Louvre après un vol de bijoux

information fournie par AFP Video 19 oct.
2
3

Huit bijoux "inestimables" dérobés au Louvre, quatre malfaiteurs recherchés

information fournie par AFP 19 oct.
16
4

Tennis de table : l'équipe de France championne d'Europe, du jamais-vu depuis 27 ans

information fournie par France 24 07:28
5

La Bolivie se choisit un président de centre-droit, après 20 ans de socialisme

information fournie par AFP 07:38
6

Le vol de bijoux au Louvre, un coup au cœur du patrimoine français

information fournie par France 24 11:01
7

Quatre morts dans l'incendie d'un sous-sol d'immeuble à Lyon

information fournie par AFP 11:30
8

Sarkozy en prison: "le travail de protection doit être important" (Darmanin)

information fournie par AFP Video 12:32
2
1

Le dissident cubain José Daniel Ferrer arrive en exil aux Etats-Unis

information fournie par AFP Video 14 oct.
2

Top 5 IA du 13/10/2025

information fournie par Libertify 14 oct.
3

A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre

information fournie par AFP Video 13 oct.
3
4

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 13 oct.
3
5

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 14 oct.
9
6

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.
7

Monique Barbut, une diplomate de l'environnement nommée ministre de la Transition écologique

information fournie par France 24 14 oct.
2
8

Cameroun: Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à la présidentielle

information fournie par AFP Video 14 oct.
1

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
2

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
3

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
4

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
5

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
6

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.
7

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
8

Investissement : apprends à diversifier sans prise de tête

information fournie par BoursoBank 09 oct.

4 commentaires

  • 16:43

    on a bien vu que Darmanin avait menti concernant le stade de France et par 2 fois ... stigmatisant le peuple anglais .. quelle indignité ... qd aux enregistrements , ils ont été effacé ... ne permettant pas de poursuivre les delinquants ...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank