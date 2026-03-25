Voitures neuves : le marché français cale en ce début d’année

Le marché français des voitures neuves accuse une chute brutale de 14,7 % en février, confirmant une tendance baissière amorcée dès le mois de janvier. Entre des prix élevés, un climat politique incertain et une dynamique électrique qui stagne malgré les dispositifs de soutien, les constructeurs font face à un attentisme marqué des consommateurs.
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