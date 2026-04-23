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Voici pourquoi le réchauffement climatique devrait être beaucoup plus destructeur pour l'économie !

information fournie par Boursorama 23/04/2026 à 16:24

Une nouvelle étude américaine revoit drastiquement à la hausse le coût économique du réchauffement climatique : une hausse durable de 2 °C pourrait diviser par deux le PIB mondial d'ici 2100. Une projection bien plus alarmante que les modèles traditionnels, qui relance le débat sur l'urgence de la décarbonation et les risques pour les économies comme pour les investisseurs. L'analyse d'Anne-Catherine Husson-Traoré, experte en finance durable.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Environnement
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3 commentaires

  • 23 avril 17:53

    bonjour Malheuresement il y en a beaucoup , ils devraient se taire ..................

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