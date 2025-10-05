A quatre jours de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter le 9 octobre, Premières présente un document inédit, un projet historique et audiovisuel, né de la collaboration entre l'INA et Flammarion. Comme ils l'avaient fait pour Simone Veil, Georges Kiejman ou Marcelline Loridan-Ivens, l'éditeur et l'Institut de l'Audiovisuel s'associent pour rendre accessibles deux entretiens inédits de R. Badinter, l'un de 2006, l'autre de 2023. A retrouver dans une version écrite dans le livre "Vivre" et dans leur version filmée et aussi en podcast, grâce à l'INA.
"Vivre" : deux entretiens inédits de Robert Badinter pour l'Histoire
