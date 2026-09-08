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Violences sexistes et sexuelles : la loi intégrale arrive à l'Assemblée

information fournie par AFP Video 08/09/2026 à 15:30

Ils veulent "maintenir la pression" : plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi soir devant les tribunaux, au premier jour d'examen en commission de la loi intégrale contre les violences sexuelles, pour qu'elle aille "jusqu'au bout", et soit suivie de moyens humains et financiers.

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2 commentaires

  • 17:07

    En 2022 il y avait 2.7 millions de procédures judiciaires en souffrance.. suite à la plainte pour viol d une gamine qui était accompagné de sa famille. , la justice n a pris aucune mesure ni même entendu le mise en cause. .. mise en cause qui est maintenant en prison accusé du meurtre d une autre.. pour faire croire que l on agit on fait des lois. ... la vérité c est que les enfants n ont jamais été autant en danger faute de volonté politique et de moyen

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