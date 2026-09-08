Ils veulent "maintenir la pression" : plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi soir devant les tribunaux, au premier jour d'examen en commission de la loi intégrale contre les violences sexuelles, pour qu'elle aille "jusqu'au bout", et soit suivie de moyens humains et financiers.
Violences sexistes et sexuelles : la loi intégrale arrive à l'Assemblée
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