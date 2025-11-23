Des milliers de manifestants à travers toute la France ont bravé le froid samedi pour exprimer leur colère face à la persistance des violences contre les femmes et réclamer un plus grand effort public, notamment budgétaire, contre ce fléau.
Violences faites aux femmes: la colère face à un phénomène qui perdure
