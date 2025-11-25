Au Pakistan, des femmes sont assassinées parce qu'elles ont un compte TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus populaires dans le pays. Le 11 juillet, à Rawalpindi, une adolescente de 16 ans a été abattue par son père parce qu’elle refusait de supprimer son profil. Un mois plus tôt, Sana Yusaf, 17 ans et près d’un million d’abonnés, était assassinée à son domicile d’Islamabad par un homme dont elle avait rejeté les avances. Les influenceuses, elles, sont mal vues et prises pour cible. Reportage de Shahzaib Wahlah et Ondine de Gaulle.
Violences faites aux femmes : au Pakistan, les influenceuses en ligne de mire
