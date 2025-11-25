Violences faites aux femmes : au Pakistan, les influenceuses en ligne de mire

information fournie par France 24 • 25/11/2025 à 09:48

Au Pakistan, des femmes sont assassinées parce qu'elles ont un compte TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus populaires dans le pays. Le 11 juillet, à Rawalpindi, une adolescente de 16 ans a été abattue par son père parce qu’elle refusait de supprimer son profil. Un mois plus tôt, Sana Yusaf, 17 ans et près d’un million d’abonnés, était assassinée à son domicile d’Islamabad par un homme dont elle avait rejeté les avances. Les influenceuses, elles, sont mal vues et prises pour cible. Reportage de Shahzaib Wahlah et Ondine de Gaulle.