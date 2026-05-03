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Vincent Lemire: "Jérusalem pourrait être un laboratoire pour une solution à deux Etats"

information fournie par France 24 03/05/2026 à 21:46

Outre la question de Gaza et de la Cisjordanie occupée, l'une des pierres d'achoppement des processus de paix successifs au Proche-Orient est la question de Jérusalem. Ville qui cristallise toutes les passions depuis 60 ans, mais qui reste pourtant jusqu'à aujourd'hui, un cas d'école de "partage de la terre". C'est l'idée développée dans "Jérusalem, l'Histoire n'est jamais écrite" de Vincent Lemire (co-écrit avec Bernard Philippe), il était l'invité d'Au Cœur de l'Info

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