Vidéo Point marchés : Bilan 2025 & Perspectives 2026

Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives pour 2026.
Au programme :
- Le bilan des
marchés financiers en 2025
et les
événements marquants
- Les tendances et facteurs de risques sur les marchés
- Les perspectives de croissance économique mondiales en 2026
- Les opportunités en matière d'investissement selon Amundi
