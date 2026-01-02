Vidéo Point marchés : Bilan 2025 & Perspectives 2026

information fournie par Amundi • 02/01/2026 à 14:25

Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives pour 2026.

Au programme :

- Le bilan des marchés financiers en 2025 et les événements marquants

- Les tendances et facteurs de risques sur les marchés

- Les perspectives de croissance économique mondiales en 2026

- Les opportunités en matière d'investissement selon Amundi