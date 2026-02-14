 Aller au contenu principal
Victoires de la musique: Theodora triomphe, Charlotte Cardin et Disiz sacrés

information fournie par AFP Video 14/02/2026 à 14:13

A peine débarquée dans le paysage musical, Theodora a raflé quatre trophées vendredi soir aux Victoires de la musique, qui ont aussi sacré la Québecoise Charlotte Cardin et le renouveau de Disiz, du rap à la chanson.

