Un rapport de l'ECHA, l'agence européenne des produits chimiques, préconise l'interdiction totale des polluants éternels à l'exclusion des dispositifs médicaux. Ces polluants s'accumulent dans l'environnement au fil des ans et sont nocifs pour notre santé. L'agence française de sécurité sanitaire pointe des risques pour le système endocrinien, immunitaire, de cancers,... Le coût de la dépollution et pour le système de santé se chiffre en centaines de milliards d'euros pour l'Union Européenne.
Vers l'interdiction des polluants éternels dans l'Union Européenne?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro