La Chambre pétrolière vénézuélienne (CPV) s'est réunie hier lors d'un forum. Elle a dévoilé ces chiffres qui interpellent en pleine crise énergétique et blocage du détroit d'Ormuz. Seuls 27% des puits de pétrole du Venezuela sont en activité alors que le pays possède les plus grandes réserves mondiales.
Venezuela : moins de 30% des puits de pétrole sont en activité
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