Un hélicoptère bombardier d'eau et des Canadair luttent contre un incendie à Cotignac (Var), attisé par des vents violents. Le feu avait été déclaré "stable" jeudi matin par la préfecture après avoir parcouru 2.500 hectares, sans pour autant avoir été "fixé".
Var: un incendie menace le village de Cotignac
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