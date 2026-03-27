Au 27ème jour du conflit au Moyen-Orient, plusieurs médias américains affirment que des troupes supplémentaires de l'armée américaine vont arriver dans la région. Il s'agirait notamment d'une brigade de la 82ème division aéroportée. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est probablement grâce aux livres d'histoire ou aux films sur la Seconde Guerre mondiale.
Va-t-il y avoir des "boots on the ground" en Iran ?
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