Dans un verdict inédit susceptible d'être un tournant pour les réseaux sociaux, un jury américain a jugé mercredi qu'Instagram et YouTube étaient lourdement responsables des problèmes de santé mentale d'une adolescente, ouvrant la voie à une indemnisation potentiellement très élevée, future référence pour des milliers d'autres plaignants.
USA: Instagram et YouTube condamnés dans un procès inédit sur l'addiction aux réseaux sociaux
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