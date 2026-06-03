Au Cameroun, le deuxième jour du procès du journaliste Martinez Zogo a été marqué par la projection d'une vidéo de sa torture puis de son assassinat. Un document retrouvé dans les données d’un des suspects. Les explications avec notre correspondant au Cameroun, Marcel Amoko.
Une vidéo montre l'animateur Martinez Zogo torturé au procès de l'assassinat
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