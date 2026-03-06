Au Bénin, nouvelle attaque meurtrière dans le nord du pays. Une position de l’armée a été visée mercredi dans la commune de Karimama, près de la frontière avec le Niger. Le bilan officiel reste provisoire.
Une position de l'armée près de Karimama attaquée au Bénin, au moins 15 soldats tués
