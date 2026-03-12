Une frappe israélienne touche les quartiers sud de Beyrouth. L'armée israélienne a "lancé une vague de frappes visant les infrastructures terroristes du Hezbollah à travers Beyrouth", selon un communiqué.
Une frappe israélienne touche la banlieue sud de Beyrouth
