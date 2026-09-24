Air France a choisi une commandante de bord, Clémence Coussonneau, pour faire voyager le pape sur ses vols intérieurs, mettant en valeur la féminisation du métier de pilote de ligne, encore très masculin.
Une femme pilote pour deux vols du pape
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