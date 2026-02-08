La carcasse d’une baleine adulte de l’espèce rorqual boréal (Balaenoptera borealis) s'est échouée sur une zone rocheuse de la côte d’El Yeco, à Algarrobo, dans la région chilienne de Valparaíso. Les autorités ont appelé la population à se tenir à distance tandis que la cause de sa mort fait l’objet d’une enquête.
Une baleine morte échouée sur la côte chilienne
