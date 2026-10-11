Le cyclone Simon se renforce en s'approchant du Mexique

Un homme passe devant un message: "Simon a dit: +tout va bien se passer+", peint sur des planches de protection en prévision de l'arrivée du cyclone Simon à Puerto Vallarta au Mexique, le 10 octobre 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )

Le cyclone Simon s'est renforcé, avec désormais un classement en catégorie 4 sur 5, et doit toucher terre ou longer la côte du centre-ouest du Mexique dimanche, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

Son intensité devrait fluctuer jusqu'à ce que son œil atteigne la côte, avec des vents pouvant aller jusqu'à 249 km/h, selon le NHC.

"Des vents, une marée et des précipitations significatifs ou catastrophiques semblent probables sur certaines parties de l'ouest et du centre du Mexique" dans la nuit de samedi à dimanche, et dimanche, poursuit-il.

"Il faut se hâter d'achever les mesures de protection dans les zones concernées par l'alerte", prévient encore le NHC.

Simon menace le Mexique au moment où la Floride évalue les dégâts causés par Isaias, le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui fait au moins quatre morts dans le sud des Etats-Unis.

Simon est la dernière tempête tropicale en date dans le Pacifique, dont les eaux sont réchauffées par El Niño, phénomène climatique qui devrait entraîner des cyclones plus puissants.

La Marine mexicaine a évacué une centaine de personnes de localités situées le long de la côte ouest du pays.

"Il y a trois ans, on a tout perdu", raconte Elena Gulmas, 63 ans, qui se souvient de l'ouragan Lidia en 2023. "Maintenant je me dis que la vie passe avant tout".

L'Etat de Jalisco, où se trouve la touristique station balnéaire de Puerto Vallarta, a déclaré l'alerte maximale dans plusieurs localités. L'aéroport a suspendu ses opérations.

"Sois bref et paisible"

Les pluies torrentielles provoquées par Simon ont déjà entraîné des inondations à Acapulco, une autre grande destination touristique plus au sud.

Mais à Puerto Vallarta, qui bénéficie de sa situation dans une baie et de la présence de montagnes qui atténuent la force des cyclones, les habitants ne semblaient pas inquiets outre mesure.

Militaires et membres de la garde nationale au Mexique dégage des débris après un glissement de terrain provoqué par de fortes précipitations avant l'arrivée du cyclone Simon, à Acapulco le 10 octobre 2026 ( AFP / Francisco Robles )

Si des commerçants ont disposé des sacs de sable et barricadé portes et fenêtres pour protéger leurs établissements, la ville côtière ne donne pas pour autant l'impression qu'un danger imminent risque de s'abattre sur elle.

"Ce dont les gens ont le plus peur c'est que l'eau monte haut, comme ça s'est passé avec l'ouragan Kenna", qui a fait 4 morts en 2002, dit néanmoins Paulina Perez, qui tient une boutique de meubles sur la promenade.

Le mot qu'elle a installé sur sa vitrine dit: "Simon, sois bref et paisible". "Simon a dit : +tout va bien se passer+", clame une autre pancarte, en référence au jeu populaire dans lequel les enfants suivent des instructions, équivalent mexicain du "Jacques-a-dit".

Moises Villasenor, 72 ans, dit avoir ressenti "une légère inquiétude" en installant des sacs de sable devant son petit hôtel situé à quelques encablures du front de mer. Mais dans l'ensemble, "on est très positifs!", assure-t-il.

Les touristes affichent aussi leur calme. Edna Morales, 41 ans, est arrivée vendredi dans le nord du Mexique avec son mari pour célébrer leur anniversaire de mariage.

"On va en profiter autant que possible, même si ça ne doit durer qu'une journée", dit-elle.