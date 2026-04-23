À Paris se tient ces jeudi et vendredi un G7 Environnement qui n'abordera pas la question du climat. La France a choisi de passer sous silence ce sujet pourtant central pour ne pas froisser les États-Unis. L'administration Trump a envoyé pour la représenter à ce sommet une responsable de second plan de l'Agence américaine pour l'Environnement, signe du peu de cas qu'elle fait de cette réunion comme de la diplomatie environnementale en général.
À Paris, un G7 environnement qui passe le climat sous silence
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