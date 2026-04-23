Depuis plusieurs jours un reportage attribué à la BBC circule sur les réseaux sociaux. Il accuse le président ukrainien de recel d’œuvre d’art volée, une peinture de Paul Cézanne. Tout est faux, il s’agit d’une opération de désinformation russe.
Volodymyr Zelensky propriétaire d’un Cézanne volé ? C’est faux !
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