Un nuage de poussière en provenance de la Patagonie argentine atteint l'Uruguay, selon l'Institut uruguayen de météorologie. Ce phénomène devrait réduire la visibilité dans les zones côtières jusqu'aux premières heures du 19 novembre. À Montevideo, la brume était visible le long de la promenade de la ville et, à 17 h 00, heure locale (20 h 00 GMT), le ciel au-dessus de la capitale avait pris une teinte grisâtre. IMAGES
Un nuage de poussière patagonien aveugle l'Uruguay
