Au Mozambique, un étudiant de 24 ans a inventé des lunettes électroniques, munies de capteurs à obstacles et de vibrations d'avertissement, pour aider les aveugles à se déplacer sans canne. Le jeune inventeur espère trouver des partenaires pour distribuer ses lunettes.
Un jeune inventeur mozambicain propose des lunettes intelligentes aux aveugles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro