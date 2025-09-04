Alors qu'Israël a commencé à appeler les réservistes en vue d'une offensive prévue pour prendre la ville de Gaza, certains refusent de servir et protestent contre la guerre.
"Des meurtres insupportables": des réservistes refusent de continuer leur service à Gaza
