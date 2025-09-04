“Nous sommes prêts, nous Européens, à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée”, déclare le président français Emmanuel Macron après avoir accueilli à l’Elysée son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la veille d’un sommet depuis Paris de la "coalition des volontaires". SONORE
Les Européens "prêts" à "apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine", dit Macron
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro