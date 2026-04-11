Découvert nu et dénutri sur un tas de déchets dans une camionnette où il vivait enfermé, un enfant de neuf ans a vécu un calvaire pendant plus d'un an dans un village alsacien, selon le procureur de Mulhouse, qui a annoncé vendredi la mise en examen du père de l'enfant et de sa compagne.
Un enfant séquestré plus d'un an dans une camionnette
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