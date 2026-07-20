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Un climat de plus en plus propice aux feux de forêt

information fournie par France 24 20/07/2026 à 19:26

Les feux de forêt se multiplient ces derniers jours (au Canada, en Espagne, en France...). Les émissions de CO2 générées par ces incendies ont augmenté de 60% en 20 ans. Le réchauffement climatique, en privant les forêts de leur humidité, les rend plus inflammables. Explications.

Environnement

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