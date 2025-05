Ultra -trail : les réflexions d'Albert Meige, coureur de trail épuisé dans son livre "Kilomètre 360"

information fournie par France 24 • 12/05/2025 à 21:31

Albert Meige a participé à la SwissPeaks360, l'une des courses d'ultra-trail les plus difficiles au monde. Il partage ses réflexions et conseils dans son livre "Kilomètre 360" aux éditions Paulsen. Que se passe-t-il dans la tête de l'homme qui court depuis six jours, 360 kilomètres, 26000 mètres de dénivelée à travers les Alpes suisses ? Que perçoivent ses neurones de la réalité, du temps ? Albert Meige démêle les fils de ses souvenirs pour raconter ce voyage extraordinaire. Il était l'invité du journal des sports sur France 24.