Dans les bennes d'une station d'épuration aux portes de Paris, un tas gris de fibres plastiques grandit d'heure en heure : les lingettes, produit du quotidien jeté à tort dans les toilettes, sont le cauchemar des réseaux d'eau et de l'environnement.
Les lingettes, ennemi public numéro un des réseaux d'eau et de l'environnement
