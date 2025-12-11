Une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes dans le cadre d'un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine a été soumise au président américain Donald Trump, a annoncé jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz.
Ukraine: une "proposition" sur les concessions territoriales soumise à Trump (Merz)
