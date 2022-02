information fournie par France 24 • 08/02/2022 à 11:10

Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé pendant son entretien avec son homologue français Emmanuel Macron à s'abstenir de lancer dans l'immédiat de nouvelles manoeuvres militaires près de l'Ukraine afin de favoriser une possible désescalade. Les tensions restent tout de même au plus haut, et Emmanuel Macron entreprend désormais un voyage diplomatique à Kiev pour rencontre le président ukrainien.