Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans ses voeux du Nouvel An que l'accord de paix pour mettre fin au conflit avec la Russie était "prêt à 90%", ajoutant que les 10% restants "contiennent tout, en fait".
Ukraine: "L'accord de paix est prêt à 90%, il reste 10%", dit Zelensky
