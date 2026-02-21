Quatre ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les drones ont transformé le champ de bataille. Mais ils ont également amené la guerre jusqu'aux portes de chaque foyer ukrainien. Qu’il s’agisse de petits drones appelés FPV ou des drones Shahed à longue portée, ces engins sont employés afin de terroriser les civils. Dans un reportage spécial en collaboration avec RFI Ukraine, nos Observateurs racontent leur réalité quotidienne.
Ukraine : comment les drones russes harcèlent les civils
