Les astronautes américains et canadien d'Artemis II de retour de leur mission-test autour de la Lune font part de leur émerveillement après avoir contemplé l'isolement de notre planète, tel un "canot de sauvetage" dans l'espace.
De retour de la Lune, l'équipage d'Artemis II appelle à l'unité sur Terre
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