Donald Trump a dit vendredi n'être "pas satisfait" d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les Etats-Unis, renouvelant sa menace de "pulvériser" la République islamique en cas d'échec de la diplomatie.
Trump n'est "pas satisfait" de la nouvelle proposition iranienne
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