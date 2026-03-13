Donald Trump a affirmé jeudi que la guerre contre l'Iran évoluait "très rapidement", après que le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a promis de venger les attaques américaines et israéliennes.
Trump dit que la guerre contre l'Iran "évolue très rapidement"
