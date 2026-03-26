Donald Trump a révélé jeudi que l'Iran a autorisé le passage de huit pétroliers au total dans le détroit d'Ormuz en guise de "cadeau" dans le cadre de discussions indirectes menées avec les Etats-Unis.
Trump dit que l'Iran a autorisé le passage de pétroliers en guise de "cadeau"
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