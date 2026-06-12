Donald Trump a assuré jeudi qu'un "très bon accord" avait été trouvé avec l'Iran et évoqué une possible signature en Europe dans les prochains jours, "une fois les documents finalisés."
Trump assure qu'un "très bon accord" a été trouvé avec l'Iran
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