Le président américain Donald Trump arrive à Chequers, la résidence de campagne du Premier ministre britannique Keir Starmer, lors du deuxième jour de sa deuxième visite d'État au Royaume-Uni. IMAGES
Trump arrive à la résidence de campagne du Premier ministre britannique
