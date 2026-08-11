Le port d'un casque et d'un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire depuis vendredi pour tout conducteur de trottinette électrique à Paris et en petite couronne. Réactions dans les rues de la capitale.
Trottinettes : casque et gilet réfléchissant obligatoires dans l'agglomération parisienne
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