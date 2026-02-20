Champion du monde de football freestyle en 2024, le Français Tristan Gac espère reconquérir son titre cette année et donner plus de visibilité à ce sport en France. Gac, 23 ans, s'est lancé dans le monde du freestyle après une blessure lorsqu'il était adolescent.
Tristan Gac, le Français qui veut reprendre le trône mondial du football freestyle
