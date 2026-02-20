 Aller au contenu principal
Tristan Gac, le Français qui veut reprendre le trône mondial du football freestyle

20/02/2026

Champion du monde de football freestyle en 2024, le Français Tristan Gac espère reconquérir son titre cette année et donner plus de visibilité à ce sport en France. Gac, 23 ans, s'est lancé dans le monde du freestyle après une blessure lorsqu'il était adolescent.

