information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 19:15

Plus de 210 candidats qualifiés pour le second tour des législatives se sont désistés afin de réduire les chances de victoire du RN. Franck Allisio, député réélu au 1er tour dans les Bouches-du-Rhône et membre du bureau national du RN est l'invité de Mardi Politique. Puis, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Rachel-Flore Pardo, porte-parole d'Ensemble/Renaissance.