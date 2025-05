Trêve de 90 jours dans la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis

information fournie par France 24 • 12/05/2025 à 23:47

Il n'aura fallu que 48h de discussions à Genève pour enterrer la hache de guerre commerciale entre Pékin et Washington et parvenir à une pause de 90 jours, à compter du 14 mai. Les taxes américaines sur les importations chinoises passent de 145 % à 30 %, les surtaxes chinoises sur les importations américaines reculent, elles, de 125 % à 10 %.

Le 9 avril dernier, Donald Trump accusait la Chine de « piller » son pays. Aujourd'hui, le ton du républicain a bien changé, il évoque désormais de "très bonnes" relations avec l'autre principale puissance économique au monde. Mais dans ces semaines où les surtaxes étaient au plus haut des deux côtés du Pacifique, près de 600 milliards $ d'échanges bilatéraux ont été paralysés, affectant les chaînes d'approvisionnement et entraînant des licenciements.