Alors que la France connaît une vague de chaleur exceptionnelle, la question des conditions de travail des salariés exposés revient au premier plan. Les partenaires sociaux se réunissent ce mercredi au ministère du Travail, tandis que les écologistes proposent la création d'un "congé climatique".
Travail sous la canicule : faut-il instaurer un "congé climatique" ?
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