 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Travail sous la canicule : faut-il instaurer un "congé climatique" ?

information fournie par France 24 24/06/2026 à 10:21

Alors que la France connaît une vague de chaleur exceptionnelle, la question des conditions de travail des salariés exposés revient au premier plan. Les partenaires sociaux se réunissent ce mercredi au ministère du Travail, tandis que les écologistes proposent la création d'un "congé climatique".

Canicule
Environnement

Vidéos les + vues

1

Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu

information fournie par AFP 23 juin
2

Pourquoi les avis divergent-ils autant sur ce que va faire la Fed d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Ecorama 23 juin
2
3

Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23 juin
1
4

Lyhanna: Lecornu donne rendez-vous aux parlementaires à l'automne pour la "loi intégrale"

information fournie par AFP 23 juin
1
5

Canicule: dans les Ehpad, le plan bleu pour protéger les résidents

information fournie par AFP 23 juin
6

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
7

Ian Brossat (PCF) : "La canicule est une violence de classe"

information fournie par France 24 23 juin
2
8

Les députés favorables à une autonomie de la Corse, prochaine étape incertaine au Sénat

information fournie par AFP 23 juin
4
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP 17 juin
3

Versailles, "c'est du lourd": Trump ravi d'aller dîner au château

information fournie par AFP Video 17 juin
1
4

À Lyon, les lycéens doivent composer avec la chaleur lors des épreuves du baccalauréat

information fournie par AFP Video 17 juin
5

Un dessin, la prison et l'exil: un père et sa fille défient Poutine et sa guerre

information fournie par AFP Video 17 juin
6

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP Video 17 juin
7

G7: Macron dit avoir "toujours eu confiance" en Trump

information fournie par AFP Video 17 juin
8

Au G7, le revirement inattendu de Trump en faveur de l'Ukraine

information fournie par AFP 17 juin
2
1

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
2

Nouveaux pics de chaleur inédits en Europe de l'Ouest, les critiques fusent en France

information fournie par AFP 28 mai
6
3

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
4

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4
5

SNCF : avez-vous droit au billet de congé annuel ?

information fournie par BoursoBank Clients 11 juin
6
6

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
7

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 28 mai
3
8

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank